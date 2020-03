Bouwmeester a retrouvé la santé

Le défenseur des Blues de St. Louis Jay Bouwmeester est en bonne santé, selon son coéquipier Alex Pietrangelo.

C’est ce qu’a indiqué le capitaine de l’équipe de Missouri, mardi, lors d’une vidéoconférence organisée par la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il y a environ sept semaines, Bouwmeester s’est effondré au banc dans siens pendant un match contre les Ducks à Anaheim (à voir dans la vidéo ci-dessus). L’arrière a été transporté au vestiaire des siens et les médecins ont utilisé un défibrillateur cardiaque pour lui sauver la vie.

«"Bow’s" est bien», a dit Pietrangelo, avant d’ajouter que son coéquipier prenait même des marches dans la ville de St. Louis.

Après cet incident cardiaque, le nom de Bouwmeester a été placé sur la liste des blessés à long terme et les Blues avaient statué qu’il ne rejouerait pas en 2019-2020. L’arrière avait toutefois recommencé à assister aux matchs et aux entraînements de son équipe.

«C’était une sorte de bouffée d’air frais pour nous de savoir qu’il était en mesure de sortir et de demeurer près des gars», a exprimé Pietrangelo.

Au courant de la campagne 2019-2020, Bouwmeester a récolté neuf points, dont un but, en 56 matchs. Il a disputé un total de 1240 parties de saison régulière en carrière, inscrivant 424 points. En plus de l’uniforme des Blues, le défenseur d’expérience a aussi porté les couleurs des Panthers de la Floride et des Flames de Calgary.