Bonne nouvelle chez les Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont annoncé que leurs deux joueurs qui souffraient de la COVID-19 n’ont maintenant plus de symptômes, eux qui ont complété leur quarantaine de 14 jours.

«L’équipe continuera de suivre les directives en mesure de santé et de sécurité qui ont été établies par le gouvernement», a affirmé la formation californienne dans un communiqué publié mardi.

Le 19 mars dernier, soit huit jours après l’arrêt des activités de la NBA, les Lakers avaient révélé que deux de leurs athlètes avaient reçu des diagnostics positifs à la COVID-19. L’identité des deux hommes n’a jamais été révélée.

Il s’agit des cinquième et sixième cas de guérison de joueurs du circuit Silver depuis le début de la pandémie. Les coéquipiers du Jazz de l’Utah Ruby Gobert et Donovan Mitchell, le joueur des Pistons de Detroit Christian Wood et l’athlète des Celtics de Boston Marcus Smart sont les autres individus maintenant guéris.