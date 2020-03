Barkov veut une autre chance

L’attaquant des Panthers de la Floride Aleksander Barkov croit que sa formation mérite une chance de participer aux séries éliminatoires.

«Je ne crois que ce serait juste si nous étions laissés de côté, a dit le Finlandais de 24 ans au site sportif The Athletic. Nous étions si proches d’une place en séries éliminatoires et il nous restait 13 rencontres à jouer. Nous avons commencé à mieux jouer avant la pause du match des étoiles et la semaine de congé. Nous nous sentions vraiment bien et nous jouions avec confiance.»

À l’arrêt des activités dans la Ligue nationale de hockey, les Panthers étaient à trois points de la dernière place des équipes repêchées dans l’Association de l’Est. La formation floridienne avait maintenu un dossier de 35-26-8 en 69 parties.

Plusieurs scénarios sont évoqués pour une future reprise des hostilités dans la LNH et la tenue des séries. Barkov a d’ailleurs une préférence.

«Le meilleur scénario, c’est probablement le tournoi, a-t-il dit. Dieu merci, je n’ai pas à prendre cette décision.»

Le joueur de centre est favorable à l’idée que toutes les formations du circuit Bettman auraient droit de compétitionner pour la coupe Stanley.