Un talent d'exception avec les Olympiques?

L’excellent défenseur des Estacades de Trois-Rivières, dans la ligue midget AAA, Tristan Luneau a ouvert la porte à une association avec les Olympiques de Gatineau.

Il s’agit d’un revirement de situation pour le jeune homme de 15 ans, lui qui détient un engagement verbal avec l’Université Wisconsin dans la NCAA.

«Je garde toutes les portes ouvertes, a indiqué Luneau au quotidien Le Droit. Je veux étudier toutes les options afin de prendre la meilleure décision possible pour mon avenir sur la glace, mes entraînements hors-glace et mon éducation. Gatineau, c’est une place qui m’intéresse. Je n’ai pas encore parlé avec son personnel hockey, mais je suis enthousiaste à l’idée de les rencontrer et d’en apprendre plus sur son organisation.»

Avant que la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ne soit annulée par la pandémie de coronavirus, les Olympiques étaient parmi les équipes de bas de classement. Une situation qui leur donne 85% d’obtenir le premier choix du prochain encan du circuit Courteau.

Luneau serait un candidat de choix, lui qui a reçu le statut de joueur exceptionnel pour évoluer dans le midget AAA à 14 ans.

En 37 matchs avec les Estacades cette saison, le natif de Trois-Rivières a amassé six buts et 24 mentions d’aide pour 30 points. Il mesure déjà 6 pi et 1 po et pèse 172 lb.