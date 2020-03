Retraite forcée pour Eddie Lack

Embêté par ses ennuis à la hanche, le gardien Eddie Lack a annoncé sa retraite à titre d’athlète professionnel, lundi.

Lors de la saison 2018-2019, il a été limité à six matchs avec les Devils de Binghamton après avoir subi une opération à la hanche. Il s’agissait de la deuxième intervention chirurgicale du genre pour lui.

«Mes problèmes de hanche se sont améliorés à un stade qui me permettra de vivre une vie normale; pour cela, je suis très reconnaissant, mais malheureusement, ce n’est pas suffisant pour poursuivre le hockey professionnel», a-t-il dit dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

«Je vis bien avec cette décision, puisque je sais que j’ai tout fait pour effectuer un retour au jeu, mais ça n’était pas dans les cartons. Les six dernières années ont été douloureuses et frustrantes pour moi. Ma tête voulait jouer d’une certaine façon, mais mon corps ne me le permettait pas.»

Deux nouvelles carrières l'attendent

Lack a également remercié les Canucks de Vancouver et les partisans de l’équipe. Le nouveau retraité a estimé qu’il y avait vécu les meilleurs moments de sa carrière.

«C’est vraiment là où je me suis senti le plus à la maison. Vous m’avez adopté dès mon premier match dans les ligues mineures et vous m’avez très bien traité pendant tout mon passage là-bas. Merci, et j’espère que vous allez remporter la coupe Stanley bientôt.»

Lack termine ainsi sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une fiche de 56-55-18, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d’efficacité de ,909 en 143 parties avec les Canucks, les Flames de Calgary et les Devils du New Jersey.

Lack occupera maintenant ses journées à titre d’entraîneur des gardiens avec l’Université Arizona State, mais aussi comme agent immobilier.

Nouveau contrat pour Chaput

Par ailleurs, les Coyotes de l’Arizona ont octroyé une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant Michael Chaput, lundi.

Il s’agit d’une entente à deux volets et les clauses financières de celle-ci n’ont pas été dévoilées.

En 2019-2020, l’athlète de 27 ans terminait une entente de deux ans à deux volets qu’il avait signée avec le Canadien de Montréal en juillet 2018.

Le CH avait échangé Chaput aux Coyotes en février 2019, en retour de Jordan Weal.

En 2019-2020, le Québécois a disputé deux matchs avec l’équipe de l’Arizona, mais n’a pas été en mesure d’obtenir de points. Il a également inscrit 16 buts et 13 mentions d’aide pour 29 points en 47 parties avec les Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine de hockey.

En carrière dans le circuit Bettman, le choix de troisième tour (89e au total) des Flyers de Philadelphie en 2010 a touché la cible six fois et fourni 16 aides pour 22 points en 169 rencontres. En plus d’avoir porté les couleurs du Tricolore et des Coyotes, Chaput a également disputé des matchs avec les Blue Jackets de Columbus et des Canucks de Vancouver.