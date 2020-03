NFL: trois équipes qui étonneront dans l’AFC

La saison 2020 de la NFL n’est vieille que d’une dizaine de jours, mais déjà certaines formations se sont grandement améliorées.

Voici trois équipes de l’Association américaine qui se feront remarquer cette année.

Bills de Buffalo

Dans les récentes années, les Bills se sont grandement améliorés, participant notamment aux éliminatoires deux fois lors des trois dernières saisons de la NFL. En ajoutant un receveur de passes talentueux en Stefon Diggs, l’équipe de l’État de New York peut espérer remporter la section Est, tandis que leurs rivaux ne se sont pas réellement améliorés.

Le quart-arrière Josh Allen en sera à sa troisième campagne et les jeunes joueurs défensifs des Bills voudront reprendre là où ils ont laissé, eux qui étaient la sixième meilleure unité du circuit Goodell pour les points et les verges accordées en 2019.

Browns de Cleveland

Malgré un excellent recrutement pendant la saison morte, les Browns ont grandement déçu en 2019, eux qui ont terminé la campagne avec un dossier de 6-10. Il sera toutefois intéressant de voir si l’orgueil d’athlètes comme Baker Mayfield et Odell Beckham fils a été assez piqué au vif pour qu’ils rebondissent.

De plus, les Browns pourront compter sur les services du porteur de ballon Kareem Hunt pour l’entièreté de la campagne, lui qui a été suspendu pour huit des 16 parties en 2019. L’ajout de l’ailier rapproché Auston Hooper sur le marché des joueurs autonomes ne nuira pas non plus.

Broncos de Denver

L’attaque des Broncos comptera sur un monstre à deux têtes pour son jeu au sol. Denver avait déjà l’excellent Philip Lindsay dans sa formation et a ajouté Melvin Gordon, qui était joueur autonome. En combinant leurs efforts, les deux hommes pourraient faire des ravages dans les défensives adverses.

Les Broncos se sont également améliorés sur les lignes avec l’ajout du garde Graham Glasgow, de l’ailier rapproché Nick Vannett et du joueur de ligne défensive Jurrell Casey.