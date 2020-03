Les Nordiques dans la cour des grands

Publié aujourd'hui à 07h33

Mis à jouraujourd'hui à 07h33

Il y a 41 ans, les Nordiques de Québec faisaient leur entrée officielle dans la Ligue nationale de hockey.

Le 30 mars 1979, le président de l’époque, John Ziegler, faisait passer le nombre d’équipes de 17 à 21 avec l’ajout de quatre formations pour le début de la saison 1979-1980.

Les autres étaient les Oilers d’Edmonton, les Whalers de Hartford et les Jets de Winnipeg. Toutes ces équipes étaient issues de la défunte Association mondiale de hockey.

41 ans plus tard, il est quand même curieux de constater que les Nordiques, les Whalers et les Jets ont depuis déménagé. Seuls les Oilers sont toujours à Edmonton et c’est aussi l’équipe, parmi les quatre, qui a connu le plus de succès en remportant cinq fois la coupe Stanley.

Un premier repêchage réussi

Après avoir obtenu une équipe de la LNH au mois de mars 1979, les Nordiques avaient beaucoup de boulot devant eux, notamment, avec leur premier repêchage dans la LNH qui s’est tenu, au mois d’août, à Montréal.

Il faut reconnaître que les dirigeants des Nordiques avaient eu du flair. Quatre de leurs six sélections sont devenues des joueurs importants dans les années à venir.

Les Nordiques ont choisi Michel Goulet (1er tour), Dale Hunter (2e tour), Anton Stastny (4e tour) et Pierre Lacroix (5e tour).

Goulet a connu quatre saisons de 50 buts, Hunter est devenu la petite peste par excellence de la LNH, Stastny était un superbe complice de son frère Peter et Lacroix a rendu de fiers services.

Nordiques et Canadiens séparés

Certains l’ont peut-être oublié, mais les Nordiques et les Canadiens n’étaient pas dans la même section lorsque la ville de Québec a fait son arrivée dans la LNH.

En 1979-1980, Québec se retrouvait dans la section Adams avec Buffalo, Boston, Minnesota et Toronto. De son côté, Montréal était dans la section Norris avec Los Angeles, Pittsburgh, Hartford et Detroit.

C’est deux ans plus tard, soit lors de la saison 1981-82, que les Nordiques et les Canadiens ont été réunis au sein de la section Adams.

En rafales

Voici quelques faits sur la première saison des Nordiques dans la LNH.