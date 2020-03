Les Blues «ne sont pas inquiets»

Le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, est persuadé que son équipe est en bonne position pour remporter une deuxième coupe Stanley consécutive, si les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) reprennent.

«Avec les apprentissages que nous avons suivis l’an dernier et le fait que nous avons une équipe mature, nous ne sommes pas inquiets de savoir s’ils [les joueurs] se préparent ou à propos de ce qu’ils font à l’extérieur de la patinoire, en mangeant correctement et en effectuant les entraînements dont ils ont besoin. Je sais qu’ils sont prêts, parce qu’ils l’ont démontré toute l’année», a affirmé le DG au site sportif The Athletic.

«Nous sommes ravis d’avoir une autre opportunité et nous serons en très bonne position pour mettre nos meilleurs atouts de l’avant», a poursuivi Armstrong.

Avant l’arrêt des hostilités dans la LNH, le 12 mars dernier, les Blues se trouvaient au premier rang de l’Association de l’Ouest, et ce, en vertu d’un dossier de 42-19-10.

«Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur un groupe mature et d’avoir la majorité de notre équipe qui était de retour dans notre formation», a ajouté l’homme de 55 ans.

Pas comme un lock-out

La possibilité que la saison 2019-2020 ne reprenne jamais n’empêche pas Armstrong de dormir le soir.

«Je dirais que cela ne m’épuise pas, simplement parce que la réalité, c’est qu’il s’agit d’une si petite partie de ce qui se passe réellement, a indiqué le grand patron des Blues. Je pense que c’est différent quand nous sommes dans un conflit de travail entre la LNH et son association des joueurs, qui est le résultat de décisions des deux parties.

«Il n’y a pas de gentils et de méchants dans cette situation. [S’il n’y a pas de saison], nous compterons sur les experts pour nous dire quand il est sécuritaire de reprendre l’action. C’est bien différent que d’essayer de partager une somme d’argent.»

Pour Armstrong, la sécurité est d’abord et avant tout la priorité.

«Lorsqu’on reviendra, on veut évidemment s’assurer d’avoir un environnement où les joueurs, les entraîneurs et le personnel sont à l’aise, a exprimé le DG. Cependant, nous ne jouons pas tous nos matchs à domicile, nous allons devoir aller à l’étranger. Donc, nous devons trouver un moyen d’être bien à l’aise.»