L’échange crucial qui a souri aux Penguins en 2017

Les Penguins de Pittsburgh ont réussi en 2017 à remporter pour une deuxième fois consécutive la coupe Stanley. Après leur triomphe de 2016, la formation de la Pennsylvanie ne semblait toutefois pas destinée à soulever le précieux trophée encore une fois.

En effet, les Penguins, toujours menés par Sidney Crosby, amorçaient les séries éliminatoires sans le défenseur québécois Kristopher Letang et le gardien de but Matt Murray, qui les avait aidés à aller jusqu’au bout en 2016. Les deux étaient blessés.

Le sixième match de la finale de la Coupe Stanley de 2017 entre les Penguins et les Predators sera d’ailleurs diffusé, ce soir, dès 19h00 à TVA Sports.

Cependant, le directeur général de l’équipe, Jim Rutherford, avait réalisé quelques semaines auparavant une transaction qui allait aider la formation au plus haut point.

«Je pense que [c’est] la profondeur de notre équipe, a souligné l’un des entraîneurs adjoints de l’équipe Jacques Martin, lundi, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes du réseau TVA, sur ce qui avait permis à l’équipe de remporter la coupe Stanley encore une fois. Un échange crucial de notre directeur général Jim Rutherford lorsqu’on était allé chercher le défenseur Ron Hainsey de la Caroline à la date limite des transactions. Par la suite, Kris Letang avait été blessé et avait raté les séries. Donc, Hainsey a joué un rôle très important.»

«Mais si on regarde les séries de 2017, on avait eu besoin de deux gardiens de but. Les gens vont se rappeler de Marc-André Fleury dans les deux premières. La première série contre les Blue Jackets a été gagnée 4 à 1. Dans la deuxième série, face aux Capitals de Washington, il avait été exceptionnel. Son jeu avait été le facteur déterminant de notre victoire. Lors de la troisième partie contre les Sénateurs d’Ottawa, malheureusement, on avait remplacé Fleury par Matt Murray. À partir de ce moment-là, Murray avait été exceptionnel.»

Et Martin a indiqué que la décision de confier le filet à Murray a été extrêmement difficile.

«On ne peut pas décrire comment difficile cette décision avait été pour l’organisation, pour tout le monde impliqué, dont les entraîneurs et le directeur général, a continué Martin. Marc-André avait été exceptionnel. Mais Matt Murray avait remporté la coupe Stanley l’année précédente. Il avait été blessé et n’avait pas pu commencer les séries éliminatoires. La décision a été très difficile à prendre, car il [NDLR: Fleury] nous avait amené jusqu’en finale d’association.»

