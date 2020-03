COVID-19 : la leçon de Darryl Strawberry

Ayant connu sa large part d’ennuis et étant demeuré bien seul dans son malheur pendant certains moments de sa vie mouvementée, l’ancien baseballeur Darryl Strawberry incite les gens à sortir de l’isolement en ces temps marqués par le coronavirus.

L’homme de 58 ans qui a nagé autrefois dans l’alcool et la drogue a un message bien particulier à tous ceux essayant de demeurer sobres en dépit de l’obligation de confinement à la maison: il faut rester en contact avec les êtres chers. Dans une entrevue livrée récemment au quotidien «Newsday», il a dit tenter d’encourager les gens à appeler un proche malade et à s’assurer que celui-ci se porte bien.

«Je crois qu’il y en a plusieurs étant sur le point de céder à l’échappatoire de la boisson et de la toxicomanie, a mentionné l’ex-vedette des Mets de New York. Et ce que je peux vous dire maintenant, c’est que ça ne vous aidera pas. Cela ne changera pas la situation. Ce qui peut modifier une situation, c’est vous, dans votre intérieur, lorsque vous prenez la bonne décision.»

«Ceux qui, comme moi, ont traversé le long parcours [de la sobriété] et qui se trouvent au bon endroit depuis longtemps, ont beaucoup de conseils à vous donner. J’ai changé ma vie – les personnes autour de moi, les endroits que je fréquente et d’autres aspects – pour emprunter une direction différente», a poursuivi l’ancien frappeur gaucher qui dit ne plus consommer d’alcool et de drogue depuis 17 ans.

Les jeunes plus à risque?

Résidant à St. Louis et se déclarant chrétien évangélique depuis une dizaine d’années, Strawberry mentionne être préoccupé par les jeunes qui risquent de sombrer à cause de la COVID-19. La clé, selon lui, est qu’ils puissent utiliser les réseaux sociaux et des plates-formes comme FaceTime pour rester proches de ceux qu’ils apprécient.

«Cette époque m’inquiète en ce qui les concerne, car il y a cette pause et toute cette incertitude lui étant reliée. Ils sont probablement effrayés, a-t-il dit au média américain. Les gens ont davantage d’occasions de contacter les autres en ces moments difficiles. J’encourage tout le monde en ce sens. Il ne faut pas avoir peur de le faire.»

Le gagnant de la Série mondiale en 1986 insiste pour dire qu’il ne faut pas craindre de parler de sujets plus délicats susceptibles d’entretenir la tristesse.

«Beaucoup ressentent des choses très, très dures. J’espère qu’ils pourront parler de tout cela en ligne plus que jamais, car je sais qu’il y a énormément de préoccupations actuellement. Je saisis l’importance de cela, ayant passé par là pendant le chemin du retour.»