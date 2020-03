Plus de flexibilité pour les détenteurs de billets à Toronto?

Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) devrait annoncer lundi aux détenteurs de billets des Maple Leafs et des Raptors de Toronto qu’ils disposeront d’un mois de plus pour payer la mise de fonds pour la prochaine saison.

C’est ce que le quotidien «Toronto Sun» a rapporté, samedi. Les partisans avaient jusqu’au 8 avril pour effectuer leur premier paiement, mais plusieurs pourraient avoir des difficultés à respecter cette échéance en raison des pertes de revenus liées à la pandémie de COVID-19.

Cette décision est survenue après que plusieurs échanges entre des détenteurs de billets et des responsables de comptes eurent pris fin par des insultes et des menaces de ne pas renouveler les abonnements.

MLSE avait déjà annoncé des mesures semblables pour les détenteurs de billets des Argonauts et du Toronto FC.