Penner cloue le bec de l'un de ses détracteurs

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Dustin Penner a cloué le bec à l’un de ses détracteurs, dimanche.

Un amateur l’a critiqué sur Twitter en lui disant «que sa carrière avait fait une aussi impressionnante chute que les casinos de [Donald] Trump.»

L’athlète de 37 ans ne s’est pas laissé manger la laine sur le dos.

«Ma carrière? Plus de 30 millions $, jamais repêché, j’ai persévéré, je me suis brisé le fémur à ma première année au collège, deux coups Stanley et j’ai été le dernier retranché pour les olympiques de 2012? Cette carrière-là? Tu es adorable», a répondu l’Américain.

Penner a disputé 589 matchs dans le circuit Bettman de 2005 à 2014. Il a amassé 151 buts et 159 mentions d’aide pour 310 points. Il a porté les couleurs des Ducks d’Anaheim, des Oilers d’Edmonton, des Kings de Los Angeles et des Capitals de Washington.