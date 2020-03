Les 20 Québécois les plus influents dans le monde du baseball

L’annulation des matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto au Stade olympique, qui devaient avoir lieu en début de semaine, n’allait certainement pas empêcher la publication de ce palmarès annuel de l’Agence QMI concernant les Québécois les plus influents dans le monde du baseball.

Un panel de huit experts a été mis à contribution pour établir une liste de ceux qui ont eu un impact important sur la santé de ce sport dans la province au cours des 12 derniers mois, grâce à leur implication et la visibilité qu’ils apportent à la discipline.

1 - Stephen Bronfman

Pour une deuxième année consécutive, l’homme d’affaires Stephen Bronfman vient au sommet de ce palmarès. Multipliant les efforts pour ramener un club du baseball majeur à Montréal, il a notamment fait preuve d’audace avec le concept des villes-soeurs qui pourrait se réaliser en collaboration avec les Rays de Tampa Bay. En plus de M. Bronfman, ses précieux partenaires du «Groupe de Montréal» méritent d’être salués, soit Mitch Garber, Pierre Boivin, Alain Bouchard, Eric Boyko et Stéphane Crétier. Ceux-ci reçoivent l’appui de William Jegher et Richard Epstein, entre autres.

2 – Abraham Toro

Le Québécois Abraham Toro a excellé la saison dernière dans les ligues mineures pour ensuite effectuer ses débuts dans le baseball majeur, à 22 ans, avec les Astros. Il a participé à un total de 25 matchs avec le club de Houston, inspirant du même coup de nombreux jeunes du Québec rêvant d’atteindre les grandes ligues.

Toro a vécu une partie mémorable, le 1er septembre à Toronto, contribuant autant offensivement que défensivement lors d’un match sans point ni coup sûr de son célèbre coéquipier Justin Verlander. À son retour au Québec durant la saison morte, Toro a profité de sa notoriété pour s’impliquer auprès de la jeunesse.

3 – Alex Anthopoulos

Directeur général des Braves d’Atlanta, le Montréalais Alex Anthopoulos a bâti une équipe ayant remporté, en 2019, le championnat de la section Est de la Ligue nationale pour une deuxième année consécutive. Lors des éliminatoires, les Braves ont perdu face aux Cardinals de St. Louis, en série de division, à la suite du cinquième et ultime match.

4 – Alex Agostino

Le chevronné dépisteur Alex Agostino, qui est à l’emploi des Phillies de Philadelphie, ne cesse de prendre du galon. Il a d’ailleurs été promu à un rôle de superviseur au cours de la dernière année. Cette nomination a été applaudie par ses collègues. Malgré ses tâches, Agostino continue de s’impliquer au Québec dans le développement des jeunes joueurs.

5 – Russell Martin

Rapatrié par les Dodgers de Los Angeles pour la saison 2019, le receveur québécois Russell Martin s’est qualifié pour les éliminatoires du baseball majeur pour une 10e fois en 14 ans de carrière. Le vétéran a même démontré sporadiquement qu’il pouvait tirer son épingle du jeu au monticule.

6 – Maxime Lamarche

En voilà un qui favorise grandement la pratique du baseball au Québec! Pour cause, Maxime Lamarche occupe le poste de directeur général de la fédération provinciale Baseball Québec. Il contribue également au développement des programmes d’excellence.

7 – Rodger Brulotte

Il pourrait se passer de présentation, Rodger Brulotte étant un véritable ambassadeur pour le baseball depuis des décennies. Dans les médias, il s’illustre comme commentateur sportif et chroniqueur. Brulotte est aussi président de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

8 – Derek Aucoin

La grande passion de Derek Aucoin pour le baseball a notamment été reconnue dans la dernière année quand cet ancien joueur des Expos, qui s’illustre désormais dans le monde des communications, a été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois.

9 – Denis Boucher

En plus de son rôle de recruteur chez les Yankees de New York, Denis Boucher est entraîneur des lanceurs pour l’équipe canadienne. À titre d’ancien des Expos, il poursuit également à merveille son rôle d’ambassadeur pour son sport au Québec.

10 – Michel Laplante

Les Capitales de Québec ont peut-être connu un peu moins de succès sur le terrain au cours des 12 derniers mois, mais leur président Michel Laplante demeure assurément une figure importante pour le développement du baseball. Non seulement dans la Vielle Capitale, mais dans la province de Québec au complet, lui qui est membre du conseil d'administration de Baseball Québec.

11 – Marc Griffin

Analyste à la télévision, l’ancien joueur de baseball Marc Griffin figure aussi sur le conseil d’administration de Baseball Québec.

12 – André Lachance

Un homme absolument brillant au service de Baseball Canada! André Lachance occupe le poste de directeur des affaires, du développement du sport et de l'équipe nationale féminine.

13 – Claude Raymond

À 82 ans, l’ancien lanceur du baseball majeur Claude Raymond est droit comme un chêne. Grand ambassadeur, il se permet encore de mettre les pieds sur le terrain à l’occasion.

14 – Jacques Doucet

Commentateur sportif adulé au Québec, Jacques Doucet a récemment été élu au Temple de la renommée du baseball canadien.

15 – Ray Callari

Le Montréalais Ray Callari agit comme recruteur pour les Giants de San Francisco.

16 – Phillippe Aumont

Une année faste pour le lanceur Phillippe Aumont avec les Champions d’Ottawa et avec l’équipe canadienne. Avant l’interruption des camps d’entraînement, il tentait de percer la formation des Blue Jays.

17 – Jasmin Roy

À l’emploi des Blue Jays, le recruteur Jasmin Roy a contribué au repêchage et à la signature du jeune Québécois Jean-Christophe Masson.

18 – Antoine Jean

Ayant finalement préféré emprunter le chemin des universités américaines, le jeune lanceur gaucher Antoine Jean a été le premier Québécois repêché lors de la cuvée 2019. Les Twins du Minnesota l’ont sélectionné au 17e tour.

19 - Éric Gagné

Même si son poste d’entraîneur n’a pas été renouvelé avec le club-école AAA des Rangers du Texas, Éric Gagné demeure grandement impliqué, notamment auprès de quelques Québécois qu’il accueille chez lui en Arizona.

20 – Ivan Naccarata

Le Québécois Ivan Naccarata dirige les académies de performance Baseball Empire. Il est également l’adjoint personnel de son bon ami Russell Martin.