Shaq ne le prend pas mal du tout!

Shaquille O’Neal est sans contredit l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.

Dans le plus récent classement des plus grands de tous les temps, «Shaq» figure au huitième rang. De nombreux amateurs ont exprimé leur désaccord, jugeant qu’il devrait être positionné plus haut.

Ce n’est cependant pas ce qu’en pense le principal intéressé... «Je ne suis pas fâché du tout. Je me placerais au numéro 10», a-t-il écrit avec modestie sur Instagram.

Dans ses meilleures années, O’Neal faisait ce qu’il voulait sur la surface de jeu. Ses fantastiques statistiques parlent d’ailleurs d’elles-mêmes : quatre championnats, trois titres de joueur le plus utile des séries, une fois nommé joueur par excellence de la NBA, deux fois le meilleur pointeur, 15 participations au match des étoiles...

Le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA :