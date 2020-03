Oscar De La Hoya lance un défi à Floyd Mayweather

L’ancien boxeur et champion du monde Oscar De La Hoya a lancé un défi à son compère Floyd Mayweather fils ainsi qu’au président de l’UFC Dana White afin d’amasser des fonds pour la lutte contre le coronavirus, samedi.

De La Hoya, qui a déjà été vaincu par décision partagée par «Money» en 2007, a dit au site «TMZ Sports» qu’il avait remis un chèque de 250 000 $ à l’hôpital Adventist Health White Memorial de Los Angeles et qu’il avait l’intention d’en donner encore plus.

«Floyd, je te défie dans un concours de push-ups, et celui qui l’emportera devra donner encore plus d’argent, a déclaré celui qui a été champion dans six catégories de poids différentes. Faisons-le! Aidons les gens!»

Demandant aussi à White de faire sa part financièrement, De La Hoya a suggéré à la population américaine au grand complet de faire des push-ups avec lui.

«Pourquoi ne lançons-nous pas le défi à tout le monde, mais à chaque push-up, vous donnez un dollar. Vous savez, si vous faites cinq push-ups, vous donnez cinq dollars. Si vous en faites 10, vous donnez 10 dollars. Imaginez si des millions et des millions de personnes le font, nous pourrions aider beaucoup, beaucoup de gens», a ajouté le Mexicain.