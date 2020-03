MLB: les joueurs et les proprios main dans la main

Une entente entre les propriétaires du baseball majeur et l’Association des joueurs a été ratifiée en vue d’un éventuel retour au jeu.

La pandémie de coronavirus devait inévitablement amener des discussions et, selon l’accord passé vendredi soir, tout le monde semble marcher main dans la main, peu importe les conséquences économiques.

«Les joueurs veulent jouer, a notamment exprimé Tony Clark, le président de l'Association des joueurs, cité par le quotidien USA Today. On veut être en mesure de revenir sur le terrain et de jouer, même si cela signifie que les partisans doivent regarder de la maison.»

Deux grands constats: on veut revenir au jeu «le plus tôt possible» et les joueurs sont également prêts à prolonger la saison. Jusqu’au mois de décembre s’il le faut...