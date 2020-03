L'UEFA s'attend au pire

L'Union des associations européennes de football (UEFA) ne sait pas quand reprendra la saison interrompue en raison de l'épidémie de Covid-19 et a préparé «un plan A, B ou C» en fonction des circonstances, a déclaré son président dans une interview publiée samedi.

«Personne ne sait quand finira la pandémie. Nous avons un plan A, B ou C: nous sommes en contact avec les ligues, les clubs, nous avons un groupe de travail. Nous devons attendre comme tous les autres secteurs», a déclaré Aleksander Ceferin dans une interview au quotidien italien La Repubblica.

Interrogé sur les possibles options pour la reprise de la saison de foot, M. Ceferin a répondu: «recommencer à la mi-mai, en juin ou même fin juin. Puis si nous ne réussissons pas, la saison est probablement perdue».

«Il y a même une proposition visant à faire finir cette saison au début de la saison prochaine qui commencerait un peu plus tard», a-t-il ajouté. Mais «ne sachant pas quand la pandémie finira, nous ne pouvons pas avoir un plan définitif».

Au terme d'une journée de réunions de crise la semaine dernière, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro à l'été 2021 et de suspendre toutes ses compétitions de clubs «jusqu'à nouvel ordre» face à la propagation du coronavirus. La C1 et la C3 masculines ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts.

Evoquant la demande de certains clubs de réduire les salaires de leurs joueurs face à la crise, M. Ceferin a simplement souligné qu'"il n'y a pas de place pour l'égoïsme" dans cette situation, assurant que «de nombreux joueurs sont d'accord».

«La crise frappe aussi les clubs», dit-il, «et plus rien ne sera comme avant après cette année terrible», a-t-il ajouté.

Il a évoqué de possibles modifications des règles du fair-play financier (FPF), qui interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part de ses propriétaires.

Dans cet entretien, le Slovène, à la tête de l'UEFA depuis septembre 2016, s'est aussi livré à des commentaires plus politiques sur l'Union européenne en ces temps de crise coronavirus : «Je suis déçu par l'UE. L'Europe est dominée par un excès de règles, divisée, et pour cette raison elle est plus faible. Il n'y a pas de solidarité et c'est très triste.»