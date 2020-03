Cette semaine dans l’univers de la WWE: plusieurs changements pour WrestleMania 36

Publié aujourd'hui à 12h49

WrestleMania est dans un peu plus d’une semaine, et tout comme la situation que l’on vit en ce moment, tout change rapidement. Très rapidement.

Premièrement, pour ceux et celles qui ne le savaient pas encore, la grande majorité des combats ont déjà été enregistrés mercredi et jeudi derniers au centre de performance de la WWE à Orlando, en Floride.

L’idée était de devancer l’annonce de la ville de fermer tous les services non-essentiels, ce qui inclus le centre de performance et n’aurait pu permettre à la WWE de présenter quoique ce soit. La fermeture est d’ailleurs entrée en vigueur jeudi dernier à 23h pour une durée de deux semaines. Il n’y avait donc aucune autre possibilité pour la WWE de présenter WrestleMania en direct.

La WWE avait de la chance d’avoir son centre de performance. C’est d’ailleurs ce qui la différencie de la LNH ou de la MLB, car ces deux ligues n’avaient pas la possibilité de présenter tous leurs matchs au même endroit, qui plus est, un endroit dans une ville où plusieurs de ses talents habitent, le tout dans un building qui leur appartient. Sauf qu’avec une fermeture imminente des services non-essentiels, il fallait faire vite.

La WWE a donc enregistré tous les combats et entrevues nécessaires pour les Raw du 30 mars et du 6 avril, le SmackDown du 3 avril, ainsi que le NXT du 1er et du 8 avril, en plus des autres émissions telles que Main Event et 205 Live, sans oublier le plus important, WrestleMania.

Oui, la WWE aurait pu prendre la décision de tout arrêter et de remettre son plus gros événement à plus tard. Personnellement, la chose qui me dérange le plus est le manque de distance sociale, mais de ce que je comprends, aucune pression n’est mise sur le talent et si les lutteurs et lutteuses le font, c’est pleinement leur décision. Cela dit, la WWE a décidé de produire son événement quand même. À tort ou à raison? C’est l’histoire qui en jugera. Si, en bout de ligne, personne ne contracte le virus à cause qu’il ou elle a continué à lutter, la décision sera oubliée assez vite. Au contraire, et on souhaite que ça n’arrive pas, la WWE sera jugée plus sévèrement. En attendant, les lutteurs et lutteuses sont en vacances forcées pour les trois prochaines semaines, un congé salutaire dans bien des cas.

Carte sujette à changement

Cela dit, le show va avoir lieu et il aura lieu sur deux soirs, soit samedi le 4 et dimanche le 5 avril.

Mais la carte originale a changé énormément depuis ma chronique de la semaine dernière. En effet, pour plusieurs raisons, certains lutteurs et certaines lutteuses ont décidé ou ont été obligés de demeurer à la maison.

Voici dans un premier temps les matchs qui auront toujours lieu :

Le champion de la WWE Brock Lesnar c. Drew McIntyre

La championne Raw Becky Lynch c. Shayna Baszler

Kevin Owens c. Seth Rollins (Murphy devait être dans le coin de Rollins, mais puisqu’il avait des symptômes, il est demeuré à la maison)

Randy Orton c. Edge dans un match « Last man standing »

La championne SmackDown Bayley c. Sasha Banks c. Tamina c. Naomi c. Lacey Evans (Dana Brooke a commencé à avoir des symptômes et s’est donc placée en quarantaine volontaire)

La championne NXT Rhea Ripley c. Charlotte Flair

Le champion Intercontinental Sami Zayn c. Daniel Bryan

Otis c. Dolph Ziggler, acc. par Mandy Rose

Elias c. Roi Corbin

Aleister Black c. Bobby Lashley

Les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane c. Natalya et Beth Phoenix c. Alexa Bliss et Nikki Cross (la présence de Natalya et Pheonix est de moins en moins sûre)

Les deux matchs qui suivent sont les seuls à ne pas avoir été enregistrés au centre de performance, mais à d’autres endroits, étant donné leur unicité.

L’Undertaker c. AJ Styles dans un match « boneyard »

John Cena c. « Le Fiend » Bray Wyatt dans un Firefly Fun House match

Voici les matchs qui ont changé:

Le champion Universel Goldberg c. Roman Reigns

Le Miz est arrivé au PC et puisqu’il avait des symptômes, il a avisé qu’il ne resterait pas et qu’il partirait. Je vous rappelle qu’un médecin est présent au PC et s’assure de prendre la température des gens et de voir s’ils ont des symptômes avant de les laisser entrer. La nouvelle a circulé rapidement et Roman Reigns, étant donné que son système immunitaire est plus précaire à cause de la leucémie, a décidé de ne pas prendre de risques et de rester à la maison. C’est Braun Strowman qui va le remplacer.

Les champions par équipe SmackDown Le Miz et John Morrison c. Le New Day dans un match d’échelles

À cause de la condition du Miz, le match a été changé pour John Morrison dans un match d’échelles contre l’un des Usos. Pour l’instant, ce n’est pas clair ce qui arrive avec New Day. À SmackDown, Morrison et Miz c. les Usos c. New Day dans un match d’échelles a été annoncé pour WrestleMania.

Les champions par équipe Raw les Street Profits c. Andrade et Angel Garza

Andrade s’est blessé aux côtés durant son match lundi dernier à Raw. Il sera remplacé par Austin Theory de NXT. En lien avec ce match, l’idée originale était d’impliquer Rey Mysterio et Humberto Carrillo. Mais Rey Mysterio a commencé à avoir de symptômes et s’est donc placé en quarantaine volontaire, ce qui a réglé la question en quelque sorte.

Les deux batailles royales, autant du côté des hommes que du côté des femmes, ont été annulées.

Qu’en est-t-il de NXT TakeOver?

En ce qui concerne l’autre gros événement de la WWE lors d’un week-end traditionnel de WrestleMania, NXT TakeOver, la décision fut prise de présenter les matchs déjà annoncés à compter du 1er avril. Conséquemment, les matchs ont déjà été enregistrés.

Le champion nord-américain Keith Lee c. Dominik Dijakovic c. Damien Priest aura lieu mercredi prochain. Également, un match de type gauntlet aura lieu entre Xia Li, Deonna Purrazzo, Dakota Kai, Aliyah, Kayden Carter et Shotzi Blackheart, pour déterminer qui sera la dernière compétitrice à participer au match d’échelles servant à couronner l’aspirante numéro un et celle qui affrontera la gagnante entre Ripley et Flair.

Le 8 avril, Johnny Gargano va affronter Tommaso Ciampa. Aussi, Chelsea Green, Mia Yim, Tegan Nox, Io Shirai, Candice LeRae et la gagnante du match du 1er avril s’affronteront dans un match d’échelles.

Bien que non annoncés, les matchs prévus impliquant Walter, James Drake et Zack Gibson sont annulés ou modifiés, les trois vivant en Europe et ne pouvant voyager aux États-Unis en ce moment.

Deux Québécois à Main Event

Les Québécois Matt Martel et Chase Parker affronteront Luke Gallows et Karl Anderson lors d’une des diffusions de l’émission Main Event présentée par la WWE.

Il s’agit du premier match de Martel (Matthew Lee) depuis la commotion cérébrale qu’il a subie lors d’un match le 27 septembre 2019, dans un événement non-télévisé à Fort Pierce, en Floride. Martel et Parker, aussi appelés Ever-Rise, affrontaient les Forgotten Sons, Steve Cutler et Wesley Blake.

Le match survient alors que les deux Québécois célébraient le 15 mars dernier le premier anniversaire de leurs débuts officiels à NXT, alors qu’ils avaient affronté Humberto Carrillo et Raul Mendoza.

Il s’agit d’un premier match pour le duo pour une émission autre que NXT depuis son arrivée en Floride. Les matchs de Main Event sont habituellement enregistrés les lundis avant Raw et diffusés ici au Canada sur les ondes de Sportsnet les vendredis à 22h. On ne sait pas encore pour l’instant si la diffusion du match sera la semaine prochaine ou la suivante.

La porte s’est vite refermée au Japon

En lien avec la nouvelle de la semaine dernière à l’effet que les événements de lutte devant public reprenaient leur cours au Japon, et bien que ce fut le cas pour certaines promotions, plusieurs dizaines de nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués au courant des derniers jours et, pour la plupart, la lutte est de retour sans public ou simplement annulée. La lumière au bout du tunnel n’aura été que de courte durée. De plus, les Jeux olympiques qui devaient avoir lieu à Tokyo ont été officiellement reportés en 2021.

Les Anti-Pods de la Lutte

Cette semaine, Kevin Raphaël et moi-même revenons sur l’excellent documentaire sur Chris Benoit, on compare le produit offert par la WWE et AEW, en plus de rappeler aux gens de... se laver les mains! Un autre épisode des Anti-Pods de la Lutte à ne pas manquer!

Vidéo de la semaine

Tout ce que font Andrade et Garza ces temps-ci est bon!

Résultats rapides

Orlando, Floride

Andrade et Angel Garza, acc. par Zelina Vega ont battu Ricochet et Cedric Alexander

Les Street Profits ont défait Shane Thorne et Brendan Vink

Aleister Black a vaincu Leon Ruff

Vidéo de la semaine

Io Shirai dans le match d’échelles

Résultats rapides

Orlando, Floride

Tyler Breeze a battu Austin Theory

Killian Dain a défait Tehuti Miles

Cameron Grimes a vaincu Tony Nese

Io Shirai a battu Aliyah pour se qualifier pour le match d’échelles

Oney Lorcan et Danny Burch ont battu Shaen Thorne et Brendan Vink

Candice LeRae a défait Kayden Carter pour se qualifier pour le match d’échelles

Matt Riddle a vaincu Roderick Strong

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Coventry, Angleterre

Imperium ont battu Ashton Smith et Oliver Carter

Aoife Valkyrie a défait Nina Samuels

Noam Dar a vaincu A-Kid

Le champion mi-lourd Jordan Devlin a battu Travis Banks

Vidéo de la semaine

Gulak gagne, Bryan pour le titre

Résultats rapides

Orlando, Floride

Drew Gulak, acc. par Daniel Brayn a battu Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn et Cesaro

Alexa Bliss, acc. par Niki Cross a défait Asuka

Le match entre les Usos et le New Day s’est soldé par une double disqualification suite à l’intervention de John Morrison et du Miz

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

