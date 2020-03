Roman Reigns raterait WrestleMania

Si la lutte semble parfois arrangée avec «le gars des vues», la pandémie de coronavirus ramène rapidement à la réalité : le célèbre Roman Reigns serait ainsi contraint de rater l’événement WrestleMania, au début du mois d’avril.

Selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN, Reigns s’est retiré de la carte, lui qui devait affronter Goldberg.

Or, celui dont le vrai nom est Joe Anoa’i demeure avant tout un être humain et... un survivant de la leucémie. Pas de chance à prendre en raison de son système immunitaire, même si WrestleMania est prévu à huis clos les 4 et 5 avril.