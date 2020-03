P.K. Subban à la barre... d’un quiz!

L’ancienne vedette du Canadien de Montréal P.K. Subban ne connaît sans doute pas sa meilleure saison sur la patinoire avec les Devils du New Jersey, mais personne ne pourra l'accuser de ne pas contribuer à l'extérieur de la glace.

En plus de son implication dans les hôpitaux, voilà que Subban sera bientôt à la barre d'un quiz pour divertir la population pendant cette pandémie de coronavirus. La Ligue nationale de hockey espère la mise en place de tout cela dans environ deux semaines.

«Il faut toujours essayer de trouver des façons d’être constructif et de s’occuper, et je n’ai pas d’enfants, alors j’ai peut-être plus de temps que vous n’avez pour faire autre chose», a dit Subban, à propos de ce projet dévoilé jeudi lors d’une conférence téléphonique organisée par le département des communications de la LNH.

Avec cette initiative, le célèbre hockeyeur compte amener «de la joie aux gens». Le quiz devrait mettre en vedette d’autres joueurs de hockey, mais aussi différentes célébrités de même que des partisans.

«Je suis sûr que tout cela sera amusant et c’est aussi génial de créer du contenu qui apporte un peu de joie aux gens, qui donne l’occasion aux gens de rire parce qu’il y a beaucoup de choses faisant froncer les sourcils en ce moment, a noté Subban. Je suis heureux que la Ligue fasse quelque chose pour mettre le sourire sur les visages des gens et donner aux fans un peu de contenu pour aider à patienter dans le plaisir. J’espère que ce jeu-questionnaire pourra le faire et que j’ai hâte d’y prendre part!»

Ayant participé à 68 matchs avec les Devils cette saison, Subban a été limité à 18 points, dont sept buts. Il continue toutefois de se démarquer autrement.