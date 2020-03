Kyle Clifford à Toronto pour y rester?

Il semblerait que le séjour de l'attaquant Kyle Clifford avec les Maple Leafs de Toronto pourrait se prolonger.

Un peu plus tôt cette semaine, l'agent du patineur de 29 ans a indiqué au quotidien «Toronto Sun» que son client aimerait rester dans la Ville Reine après la campagne 2019-2020.

Clifford sera heureux d'apprendre que les Leafs voient les choses de la même façon.

«L'intérêt est mutuel», a indiqué le président de la formation torontoise Brendan Shanahan au réseau Sportsnet, jeudi.

En février dernier, l'attaquant avait été obtenu des Kings de Los Angeles avec le gardien Jack Campbell. En 16 parties avec les Maple Leafs, il a amassé un but et deux mentions d'aide, lui qui est reconnu pour son jeu physique et son leadership.

«Lorsque tu joues le rôle qu'il joue, tu dois jouer avec tes tripes, a dit Shanahan. Cela brise le coeur de plusieurs gars, quand un joueur comme lui est échangé. D'après mon expérience, c'est encore plus vrai pour les gars qui jouent physiquement et qui assument la responsabilité du grand frère dans l'équipe. Je pense qu'il commençait vraiment à se mettre à l'aise et à trouver sa voix dans notre vestiaire.»

«Il a été fantastique pour nous, a ajouté l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. [...] Il a fait une différence énorme dans notre groupe.»

Clifford deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne. En 2019-2020, il terminait un contrat de cinq ans et d'une valeur annuelle de 1,6 million $.