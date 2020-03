LNH: quand les joueurs se tirent la pipe

Cela fait maintenant deux semaines que l’action a été interrompue dans la Ligue nationale de hockey en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueurs tentent de garder la forme, mais trouvent tout de même le temps de se détendre et et de rigoler.

C’était le cas, jeudi, lors d’une vidéoconférence organisée par la LNH avec plusieurs joueurs du circuit Bettman, dont Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, P.K. Subban et Claude Giroux, notamment.

Et les athlètes s’en sont donné à coeur joie.

«Il me donne toujours des coups de bâton, a souligné Ovechkin à propos de Subban. Il essaie également toujours d’influencer les arbitres. Je n’aime pas ça. Et je lui dis toujours d’arrêter de me donner des coups de bâton sur les mains parce que ça me rend fou. Mais c’est son style de jeu, de rentrer dans la tête de ses adversaires.»

De leur côté, Crosby et Giroux se sont échangés des jabs respectifs.

«Jordan (Staal) et "Sid", ils trichent tellement dans le cercle des mises au jeu. Ça ne me manque pas», a souligné le rouquin capitaine des Flyers.

Mais le numéro 87 des Penguins n’allaient pas se laisser marcher sur les pieds de cette façon.

«C’est rigolo, a répliqué Crosby. J’allais dire la même chose de toi.»

«S’il arrêtait de parler dans le cercle des mises au jeu, il en gagnerait probablement plus», a de son côté dit Jordan Staal à propos de Giroux, qui est pourtant le quatrième meilleur joueur de la LNH dans cette catégorie avec un taux de réussite de 59 % en 2019-2020.

Évidemment, les deux frères Staal, puisque Marc était également de la partie, en ont profité pour raviver leur rivalité fraternelle.

À voir dans les deux vidéos ci-dessus.