Les Canadiens s'entendent avec Jesse Ylonen

Les Canadiens de Montréal ont annoncé jeudi avoir accordé un contrat d'entrée de trois ans à l'attaquant Jesse Ylonen.

Choix de deuxième tour, le 35e au total, du Tricolore en 2018, le joueur de 6 pi et 1 po et 172 lb a disputé 53 rencontres avec les Pelicans de Lahti dans la ligue élite finlandaise en 2019-2020, inscrivant 12 buts et 10 aides pour 22 points.

Le patineur de 20 ans a terminé au deuxième rang de l'équipe pour les buts et au quatrième échelon pour les points. Il a également purgé 14 minutes de punition.

Ylonen a disputé 106 matchs avec Lahti depuis ses débuts professionnels en 2018-2019. Il a totalisé 49 points (25 buts, 24 aides) et 49 minutes de punition.

À la fin de la campagne en Scandinavie, il a rejoint le Rocket de Laval le 3 mars, mais n'a pris part à aucun match dans la Ligue américaine.