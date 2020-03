Du renfort attendu chez les Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline pourraient compter sur le retour au jeu de deux défenseurs importants, soit Dougie Hamilton et Sami Vatanen, si les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) reprennent cette saison.

Les deux hommes se trouvaient sur le carreau en raison d’une blessure au bas du corps lorsque le circuit Bettman a été contraint d’interrompre son calendrier régulier, le 12 mars. Hamilton a subi une fracture du péroné à la jambe gauche en heurtant Kevin Stenlund, des Blue Jackets de Columbus, le 16 janvier, tandis que Vatanen a été atteint par un lancer au cours d’une rencontre de son ancienne équipe, les Devils du New Jersey, le 1er février.

«Ce serait très positif, a déclaré au site NHL.com l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour au sujet de la présence potentielle de ses deux arrières. Si ces gars-là reviennent dans la formation, soudainement, votre club a une allure très différente. Votre noyau défensif est beaucoup plus solide. Ce serait intéressant de voir ce qu’il en est.»

Rééducation ardue

Dans le cas de Vatanen, acquis à la date limite des transactions, les chances de le revoir sont bonnes, advenant un retour des hockeyeurs de la LNH. Il a d’ailleurs patiné quelques fois avec les Hurricanes, mais une rechute l’a empêché de renouer avec la compétition.

«On nous avait dit qu’il serait prêt à la première semaine de mars quand on a conclu l’échange et ce n’est pas arrivé. Maintenant, je dirais que c’est pas mal sûr, mais on ne sait jamais», a ajouté Brind’Amour.

Quant à Hamilton, les «Ouragans» s’attendaient à compter sur lui tôt en avril. La fermeture des installations reliée à la COVID-19 complique sa tâche.

«Je savais qu’il progressait et qu’il voulait se présenter sur la glace. Cependant, il n’y a aucune patinoire disponible. Il reste qu’il a évoqué la possibilité et c’est bon signe», a spécifié l’instructeur.

Parmi les équipes repêchées

Depuis le début de la campagne, Hamilton a récolté 40 points, dont 14 buts, en 47 rencontres. Pour sa part, Vatanen a inscrit 23 points en 47 parties également.

Avant la pause impromptue, la Caroline détenait un des deux laissez-passer réservés aux équipes repêchées dans l’Association de l’Est et avait gagné ses trois derniers duels.