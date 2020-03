Mark Cuban est très optimiste

Le propriétaire des Mavericks de Dallas, Mark Cuban, souhaite la reprise des activités de la NBA à la mi-mai pour remonter le moral des gens, et ce, même si elle doit se faire dans des arénas complètement vides.

C’est ce que l’homme d’affaires a affirmé dans une entrevue avec une chaîne locale affiliée au réseau ABC, lundi.

«Espérons que d'ici la mi-mai, nous commencerons à revenir à la normale, a-t-il dit. Peut-être pas avec les partisans, mais nous devons jouer parce que le sport a un rôle important. Vous savez, les gens veulent quelque chose à encourager, les gens veulent quelque chose pour se rassembler, les gens veulent quelque chose pour être excités.»

«Nous avons besoin du sport présentement. Et je crois que la NBA est prête à jouer ce rôle.»

Cuban n’est pas naïf: il sait bien que la pandémie de COVID-19 ne sera pas chose du passé au mois de mai. Il a toutefois avancé qu’une thérapie qui permettrait de diminuer l’impact de la maladie et d’en diminuer significativement la mortalité serait suffisante pour relancer le circuit.

«Une fois que nous avons cela, nous avons une piste [pour la reprise]. Et je pense que nous n'y sommes pas encore, mais nous nous rapprochons de plus en plus. Une fois que nous avons une lumière médicale au bout du tunnel, nous pouvons commencer à nous aventurer à l'extérieur.»

«Nous pourrons ainsi être en groupes de 10 au lieu d'être seul, puis des groupes de 25, puis de 50. Je pense donc que c'est la première étape. Et je pense que c'est ça va arriver un peu plus vite que prévu.»

La NBA a été la première ligue nord-américaine à interrompre ses activités le 11 mars, lorsque Rudy Gobert a été déclaré positif à la COVID-19.