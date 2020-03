Loterie: une proposition originale d’une équipe

Toutes les organisations de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont pas les mêmes préoccupations à l’heure actuelle.

Pendant que certaines se questionnent sur le format que pourraient prendre les séries éliminatoires, d’autres se demandent comment déterminer qui parlera en premier lors du prochain repêchage.

Tant qu’aucune décision ne sera prise pour le reste de la saison et les séries éliminatoires, il sera impossible de déterminer l’ordre de sélection du prochain repêchage. Si le classement final peut être décidé selon la moyenne de points, le format des séries pourrait changer la donne si plus d’équipes étaient incluses.

Dans cette optique, il faudrait redistribuer certaines boules de la loterie,

«Il suffit de répartir les boules de loterie différemment, a déclaré au site The Athletic un dirigeant d’une équipe qui a préféré garder l’anonymat. La façon la plus équitable de le faire dans cette situation? S’il y a 30 % de chances étant normalement attribués aux équipes qui seront ajoutées aux séries, prenez ce 30 % et divisez-le également dans la loterie.»

Un tournoi pour l’obtention du premier choix?

Pour l’instant, les autorités de la LNH en sont encore à consulter les directeurs généraux de la ligue afin de trouver des ajustements possibles au processus de loterie du repêchage, qui favorise habituellement les pires équipes au classement.

Selon les informations rapportées par The Athletic, certains dirigeants croient que la loterie en vue du prochain repêchage pourrait être l’occasion de rejoindre les amateurs et de diminuer les pertes encourues cette saison.

À ce titre, une équipe, dont l’identité n’a pas été dévoilée, aurait proposé la tenue d’un tournoi entre les équipes impliquées dans la loterie qui s’affronteraient pour l’obtention du premier choix.

Afin que la proposition puisse être appuyée par les équipes engagées dans la lutte, elles devront avoir l’assurance que leurs chances d’obtenir le premier choix sont au moins aussi grandes que selon le format actuel.

Parmi les options étudiées, il y aurait la possibilité d’avoir des matchs aller et retour entre les formations prenant part au tournoi, ce qui renforcerait sans doute l’intérêt des amateurs.