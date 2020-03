Le repêchage de la LNH est reporté

La LNH a annoncé le report du prochain repêchage qui devait avoir lieu à Montréal les 26 et 27 juin prochain.

De plus, le «Combine» (1er au 6 juin à Buffalo), où les différents espoirs effectuent des tests physiques et des entrevues avec les formations, et la cérémonie de remise des trophées (18 juin à Las Vegas) ont également été reportés.

«Bien que malheureuse pour les partisans de hockey en général, et pour nos partisans ici à Montréal, cette décision était la bonne à prendre dans les circonstances, a commenté France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Groupe CH. Je suis confiante que la Ligue proposera une alternative qui saura satisfaire tous les amateurs de hockey.»

Aucune nouvelle date n'a encore été annoncée.

L'emplacement, la date et le format de la loterie, pour déterminer, entres autres, quelle équipe repêchera au tout premier échelon, est également encore à déterminer.