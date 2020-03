La NFL met la clé dans la porte... des édifices

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a annoncé mercredi que les 32 équipes de son circuit devront fermer leurs installations pour les deux prochaines semaines, soit jusqu’au 8 avril, en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon le magazine The Sporting News, la ligue réévaluera la situation une fois la période complétée, selon l’avis des experts médicaux et des responsables de la santé publique aux États-Unis.

Seules quelques personnes pourront se présenter sur les lieux, c’est-à-dire les employés assurant la sécurité et les opérations des édifices en question, ainsi que ceux devant offrir des traitements médicaux aux joueurs.

Néanmoins, les clubs de la NFL peuvent toujours embaucher des footballeurs et évaluer des espoirs en prévision du repêchage prévu du 23 au 25 avril.

«Les défis auxquels nous faisons face sont uniques. Plusieurs entreprises et individus affrontent des enjeux similaires, a déclaré Goodell au réseau NFL Network, mardi. Soyez assurés que la NFL est bien placée pour relever ces défis opérationnels. On se prépare à offrir aux partisans et au pays une saison 2020 extraordinaire.»