Wayne Gretzky est inquiet

Wayne Gretzky a indiqué qu’il s’inquiétait pour la santé de son père Walter, âgé de 81 ans et aux prises avec la maladie de Parkinson, en raison de la pandémie de COVID-19.

Invité à la baladodiffusion «Writers Bloc» du réseau Sportsnet, mardi, le plus prolifique marqueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a indiqué que la situation de son père était sa priorité.

«C’est notre plus grande préoccupation, évidemment, comme quiconque qui a des parents âgés et des parents qui luttent déjà contre des maladies, a dit celui que l’on surnomme la Merveille. Ma sœur le surveille et mes frères aussi. Ils l'ont à peu près enfermé à la maison et nous essayons de le garder en sécurité, comme toutes les autres personnes âgées dans le monde et au Canada.»

Wayne lui-même ne peut toutefois pas aider sa fratrie, puisqu’il est actuellement en confinement chez lui, en Californie. Or, son père habite en Ontario.

«On essaie de faire notre part, a-t-il expliqué. Notre communauté est pratiquement en confinement complet, outre les déplacements pour obtenir les choses essentielles, mais tout le reste est fermé. Nous devons tous faire notre part et, espérons-le, tous ces efforts contribueront à nous débarrasser de cette pandémie.»

«C’est un sentiment étrange. De toute évidence, c'est quelque chose que personne n'a vu venir et que notre génération n’a jamais vu auparavant», a-t-il ajouté à propos de la pandémie.