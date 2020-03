NFL : les cinq gagnants du marché des joueurs autonomes

Près d'une semaine après l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL, il y a plusieurs équipes qui se sont grandement améliorées avec des acquisitions-clés.

Voici cinq équipes dont l'ajout d'un seul joueur pourrait faire une différence majeure dans leurs résultats sur le terrain en 2020.

- Buccaneers de Tampa Bay

En ajoutant Tom Brady à leur formation, les «Bucs» ont obtenu un quart-arrière qui détient six bagues du Super Bowl, un leader naturel et un homme qui ne vit que pour la victoire. L'équipe floridienne avait déjà d'excellents receveurs de passes, ce qui permettra au pivot de se mettre en valeur. Il faudra toutefois que la ligne à l'attaque tienne le coup, car à 42 ans, Brady n'est plus une petite jeunesse.

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

- Broncos de Denver

Le jeu au sol des Broncos représentait déjà un casse-tête pour les défensives adverses en 2019 et ce sera encore plus complexe en 2020. Denver a embauché le demi offensif Melvin Gordon pour les deux prochaines campagnes. Celui-ci a été l'un des meilleurs porteurs de ballon dans les dernières saisons, mais a connu une année plus difficile en 2019. Il voudra assurément rebondir avec sa nouvelle formation. Les Broncos avaient déjà Philip Lindsay, qui a amassé plus de 1000 verges de gains à chacune de ses campagnes dans le circuit Goodell. Le monstre à deux têtes sera redoutable chez les Broncos.

Crédit photo : AFP

- Falcons d'Atlanta

Comme dans le cas de Gordon chez les Broncos, le porteur de ballon Todd Gurley aura le couteau entre les dents avec les Falcons. Après avoir dominé la NFL, le demi de 26 ans a subi une blessure au genou dans les derniers moments de la campagne 2018 et n'a pas été en mesure de retrouver son niveau depuis. Les Rams de Los Angeles se sont débarrassés de son gros salaire et il a paraphé un contrat d'un an et d'une valeur de 6 millions $ avec Atlanta, la ville où il a grandi. Gurley voudra revenir au sommet et les Falcons pourront en profiter pour racheter leur décevante saison 2019, durant laquelle ils ont conservé une fiche de 7-9.

Crédit photo : Photo AFP

- Bills de Buffalo

L'ouverture du marché des joueurs autonomes signifie également plusieurs transactions et les Bills ont mis la main sur le receveur de passes des Vikings du Minnesota Stefon Diggs. Dans les dernières années, Buffalo n'a pas cessé de s'améliorer et l'ajout d'un receveur numéro 1 pourrait lui permettre de passer à l'étape suivante et même de remporter un premier match éliminatoire depuis 1995.

Crédit photo : AFP

- Cardinals de l'Arizona

Les «Cards» ont aussi réalisé une transaction, obtenant un joueur d'impact en DeAndre Hopkins. Le receveur électrisant est l'un des meilleurs de sa profession et l'équipe évoluant à Glendale n'a pas payé très cher pour l'acquérir. En effet, elle a donné le porteur David Johnson et des choix de deuxième et de quatrième tours aux Texans de Houston. En Hopkins, le jeune quart-arrière Kyler Murray aura une nouvelle cible de choix, en plus de toujours pouvoir compter sur l'increvable Larry Fitzgerald.