Le GP du Canada ne sera pas annulé

Le Grand Prix du Canada pourrait être reporté, mais ne sera pas annulé, selon ce qu’a indiqué son promoteur François Dumontier lors d’une conférence téléphonique, mardi.

Expliquant que les préparations se poursuivaient en vue de la tenue de la course prévue le 14 juin, Dumontier a avancé deux options possibles en fonction de la pandémie de COVID-19. La course pourrait avoir lieu à la date prévue ou bien être remise à plus tard.

Une annonce officielle de la direction de la Formule 1 devrait avoir lieu entre Pâques et le 1er mai. Advenant un report, l’événement organisé sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame pourrait se tenir à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Dumontier a par ailleurs avancé que les chances de voir la course se dérouler à la date prévue étaient de 50 %. Il a également indiqué que l’escale canadienne allait assurément figurer à toute nouvelle mouture du calendrier de la saison 2020.

Si la Fédération internationale de l’automobile devait approuver un calendrier compressé, le GP du Canada pourrait se dérouler sur deux jours, plutôt que trois.

Le président de la F1, Chase Carey, avait publié une lettre ouverte aux partisans lundi. Il y écrivait qu’une saison de 15 à 18 courses était envisagée en 2020.