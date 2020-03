La LNH coupe les salaires

La Ligue nationale de hockey (LNH) a coupé de 25% les salaires de ses employés de bureau, mardi.

Ces mesures entreront en vigueur le 1er avril.

Les activités du circuit Bettman sont suspendues depuis le 12 mars dernier, et ce, en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit partout sur la planète.

Selon le réseau TSN, la LNH espère éviter de ne pas être contrainte d’effectuer des mises à pied avec cette mesure.

Également mardi, le Groupe CH a annoncé qu’il réduira temporairement de 60 % le nombre de ses employés. Cette mesure sera en vigueur lundi.

Ailleurs dans le sport professionnel, les propriétaires des 76ers de Philadelphie dans la NBA ont notamment coupé 20% des salaires de leurs employés et ont réduit les semaines de travail à quatre jours. Ceux-ci sont cependant revenus sur leur décision, en début d'après-midi, mardi.

«Il est clair que nous avons pris la mauvaise décision, ont écrit les proprios dans un communiqué. Nous avons renversé notre décision et nous allons payer nos employés à leur plein salaire. C'est une période extraordinaire de notre histoire [...] et nos décisions ordinaires ne sont pas appropriées en ce moment. À vos employés et nos partisans, nous nous excusons d'avoir eu tort.»