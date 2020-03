D'importantes mises à pied chez Groupe CH

En raison de la pandémie de coronavirus, le Groupe CH a annoncé mardi la mise à pied temporaire de 60 % de ses employés, mesure qui sera en vigueur dès le 30 mars.

Toutefois, l’entreprise a prévu un fonds d’aide de 6 millions $ afin de «limiter l’impact de cette décision sur les employés», a-t-elle indiqué dans un communiqué. De plus, elle bonifiera les prestations d’assurance-emploi durant huit semaines pour que les travailleurs concernés touchent 80 % de leur salaire pendant cette période.

Par ailleurs, le Groupe CH entend rappeler les employés dès que la situation reviendra à la normale, a-t-il ajouté.

«Plus que jamais, il est important d'appuyer nos communautés respectives et de faire preuve de solidarité. Nous travaillons très fort à limiter l'impact de cette situation sur nos employés. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous nos employés pour leur compréhension et leur patience. En cette période difficile, notre engagement les uns envers les autres nous permettra d'en sortir plus forts», a mentionné Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Groupe CH.

Le Canadien a disputé son dernier match le 10 mars, soit deux jours avant l’interruption des activités de la Ligue nationale de hockey. De plus, les événements prévus au Centre Bell et à la Place Bell, domicile du Rocket de Laval, n’ont pu avoir lieu.