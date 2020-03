Un quart de la XFL passe dans la NFL

Le quart-arrière PJ Walker a signé un contrat avec les Panthers de la Caroline, lundi.

Celui-ci évoluait jusqu'à tout récemment avec les Roughnecks de Houston dans la XFL, mais les activités de ce circuit ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueurs de la XFL peuvent donc maintenant s'entendre avec des formations du circuit Goodell ou de la Ligue canadienne de football.

En 2020, Walker a permis aux Roughnecks de maintenir un dossier parfait de 5-0. Il a aussi amassé 1338 verges de gains et 15 passes pour des majeurs.

Il s'agit d'un deuxième passage dans la NFL pour l'athlète de 25 ans, lui qui a fait partie de l'équipe d'entraînement des Colts d'Indianapolis en 2017. Il n'avait cependant jamais été impliqué dans un match de la saison régulière.

En Caroline, Walker aura énormément de compétition. La semaine dernière, les Panthers se sont entendus avec le quart-arrière Teddy Bridgewater et Cam Newton fait toujours partie de leur formation. Les pivots Kyle Allen et Will Grier sont aussi de l’alignement.