Peyton Manning dit non à ESPN

L'ancien quart-arrière de la NFL Peyton Manning a refusé une offre du réseau ESPN concernant un poste sur l'équipe de télédiffusion du football du lundi soir.

C'est ce que révélait le quotidien «New York Post», lundi.

Manning ne serait toujours pas prêt à prendre d'engagement et il ne s'agirait pas de la première fois que le réseau américain tenterait de l'embaucher à ce poste. Manning et la chaîne sportive ont déjà travaillé ensemble sur les émissions «Peyton's Place» et «Detail».

ESPN aurait d'ailleurs été prêt à lui offrir un contrat similaire à celui de Tony Romo, soit 180 millions $ pour une période de 10 ans.

Manning a disputé 17 saisons dans le circuit Goodell, soit 13 avec les Colts d'Indianapolis et quatre avec les Broncos de Denver. Il a remporté un Super Bowl avec chacune de ces équipes.