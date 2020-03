Le receveur de passes des Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans n'en revient toujours pas que sa formation ait mis la main sur le quart-arrière Tom Brady.

«C'est surréel, a-t-il dit lors d'une diffusion en direct sur la plateforme Twitch. Il va être mon quart-arrière. Je sais que vous ne connaissez pas tous l'univers du football, mais j'ai disputé six saisons dans la NFL et je n'ai jamais fait les éliminatoires. Tom Brady a remporté six fois le Super Bowl.»

La semaine dernière, le pivot de 42 ans a paraphé une entente de deux ans avec la formation floridienne, mettant ainsi fin à une association de 20 campagnes avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Lorsqu'il a appris la nouvelle, Evans a célébré à sa manière.

«Mon frère, je suis sur le [cognac] Hennessy. Je bois. Nous avons maintenant Tom Brady, tu comprends ce que je dis?», s'est exclamé Evans lorsqu'on lui a demandé comment il avait réagi.

Le choix de premier tour (septième au total) des «Bucs» en 2014 a disputé cinq campagnes dans la NFL. En 90 parties, il a attrapé 462 passes pour 7260 verges de gains et 48 touchés. Evans a d'ailleurs atteint le plateau des 1000 verges à chacune de ses saisons dans le circuit Goodell.