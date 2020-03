LCH: tout est annulé

La Ligue canadienne de hockey a annoncé, lundi, que les séries éliminatoires et le tournoi de la Coupe Memorial n'aura pas lieu.

La LCH annoncé le tout en début de soirée. La pandémie de coronavirus est à l'origine de cette annulation.

La Coupe Memorial devait avoir lieu du 22 au 31 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique.

C'est donc dire que tout est terminé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL) et dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL).

Je peux confirmer cette information.



Séries et Coupe Memorial annulées. https://t.co/KUBVNtu7cr — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) March 23, 2020

«Nous avons continué à suivre les dernières mises à jour et les conseils de toutes les agences de santé publique et des experts médicaux, peut-on lire dans un communiqué conjoint des quatre organisations. Nous avons travaillé sans relâche pour déterminer un scénario qui nous aurait permis de jouer le reste de notre saison. Malheureusement, étant donné l'état préoccupant de la situation mondiale, il y a encore trop de risques et d'incertitudes pour continuer en toute bonne conscience.»

«C'est l'une des décisions les plus difficiles que nous ayons eues à prendre dans ma carrière, a de son côté commenté le Commissaire Gilles Courteau dans un communiqué. Toutefois, avec l'évolution de la crise au cours des derniers jours, il n'y avait plus de scénarios potentiels dans lesquels la tenue des séries éliminatoires était réaliste. Il s'agit d'une période excessivement difficile pour notre société et ce triste épisode va bien au-delà des frontières du hockey. C'est pourquoi il est capital de prendre des décisions responsables.»

La LHJMQ avait déjà annoncé l’annulation des 41 matchs restants à la saison régulière, mardi. La WHL et la OHL l’avaient imitée le lendemain.