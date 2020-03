F1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan reporté à son tour

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui devait se dérouler dans les rues de Bakou le 7 juin, a été reporté à une date non précisée en raison de la pandémie de coronavirus, ont indiqué ses organisateurs lundi.

C'est le huitième Grand Prix du championnat du monde de F1 à être reporté ou annulé et la saison ne devrait désormais commencer au plus tôt que le 14 juin avec le Grand Prix du Canada à Montréal.

«Le report a été décidé après des discussions approfondies avec Formula 1 (le promoteur de la F1, ndlr) et avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan. C'est une conséquence directe de la pandémie mondiale du Covid-19 et la décision se base entièrement sur les conseils d'experts qui nous ont été fournis par les autorités compétentes», soulignent les organisateurs dans un communiqué.