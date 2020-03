Bo Bichette est nostalgique de Montréal

Le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Bo Bichette a exprimé son amour pour les partisans de baseball de la ville de Montréal, lui qui devait initialement être dans la métropole québécoise ces jours-ci.

En effet, les Jays devaient disputer deux affrontements préparatoires contre les Yankees de New York au Stade olympique, soit lundi et mardi. Ceux-ci ont évidemment été annulés en raison de la pandémie de coronavirus qui paralyse le sport professionnel présentement.

«Je voulais vous dire que je pense à vous les partisans, a écrit Bichette sur son compte Twitter. Ce soir [lundi], nous étions censés jouer devant vous à Montréal et je sais que plusieurs parmi vous avaient aussi hâte que moi.»

«L'an passé, vous m'avez accueilli comme un Blue Jay et je n'oublierai jamais ce moment au Stade olympique», a-t-il poursuivi.

Bichette a également profité de sa plateforme pour donner des nouvelles de ses coéquipiers et de lui.

«Il y a des choses plus importante que de pratiquer notre sport et je vous encourage à rester à la maison et de rester en santé, a affirmé l'athlète de 22 ans. Quelques coéquipiers et moi, nous sommes ensemble en quarantaine. Nous trouvons des moyens de nous entraîner en gymnase et dans une cage des frappeurs que nous sommes si chanceux d'avoir.»