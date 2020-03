Les Patriots font la paix avec Brady

Quelques jours après avoir paraphé son contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady a eu droit à des remerciements publics de la part des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche matin.

L’ancien club du quart-arrière a en effet acheté une page de publicité complète dans le quotidien Tampa Bay Times.

«Pendant 20 années extraordinaires, tu nous as donné tout ce que tu avais. Quand tu as été sélectionné au sixième tour – le meilleur choix que cette équipe n’ait jamais fait –, personne ne pouvait imaginer tout ce que tu allais accomplir ou tout ce que tu représenterais pour toute une région», peut-on lire dans ce message signé par la famille Kraft.

«Ta passion pour le sport, ta compétitivité et ta recherche constante de l'excellence se sont traduites par six victoires sans précédent au Super Bowl, neuf championnats d’Association et 17 titres de section. Tu es maintenant reconnu comme le meilleur de tous les temps pour ce que tu as accompli sur le terrain, mais tu es encore meilleur comme personne. Merci Tom pour tes innombrables contributions.»

Âgé de 42 ans, Brady est deuxième dans l’histoire de la NFL au chapitre des passes complétées (6377), des passes de touché (541) et des verges par la passe (74 571), chaque fois derrière Drew Brees, des Saints de La Nouvelle-Orléans.