Jeux de Tokyo: l’annulation envisagée... finalement

Alors que la forte pression de la communauté sportive internationale se fait de plus en plus sentir, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont finalement commencé à explorer plusieurs scénarios.

Ils étudient actuellement leurs options, comme celle de repousser l’événement d’un an ou deux ou de le tenir sans spectateurs, a appris en exclusivité l’agence de presse Reuters, dimanche.

«Nous avons reçu le mandat de faire des plans B, C et D et d’évaluer les coûts pour chaque alternative», a révélé une source près du comité organisateur qui a exigé l’anonymat.

Selon celle-ci, les membres du comité organisateur débattront des différents plans d’ici la fin du mois de mars.

Les plus optimistes espèrent que le grand rendez-vous mondial sera reporté de seulement un mois.

Jusqu’à maintenant, le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, et le Comité international olympique (CIO) répètent que les Jeux auront bel et bien lieu aux dates prévues, soit du 24 juillet au 9 août.

Le CIO garde le cap

Au terme d’une réunion téléphonique de sa commission exécutive tenue mardi dernier, le CIO a annoncé qu’«il n'est pas nécessaire de prendre de décisions radicales» et que «toute spéculation à ce stade serait contre-productive», en référence à un éventuel report ou annulation.

À un peu plus de quatre mois de l'ouverture des Jeux, le CIO s'est de nouveau dit «confiant que les nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la pandémie de coronavirus».

Depuis, le CIO a essuyé un lot de critiques de partout dans le monde. Au Québec, une pétition initiée jeudi par Dominick Gauthier, cofondateur de l’organisme de financement pour athlètes de haut niveau B2Dix, a rallié plusieurs ex-olympiens suggérant le report d’une année, dont Alexandre Bilodeau, Jean-Luc Brassard, Alexandre Despatie, Sylvie Fréchette, Alex Harvey et Joanie Rochette.

La députée libérale au fédéral et ex-cycliste participante à deux Jeux olympiques, Lyne Bessette, a également adhéré au mouvement.

Samedi, les puissantes fédérations américaines d’athlétisme et de natation, la Fédération française de natation et le Comité olympique norvégien sont devenus les plus récentes organisations à demander le report des JO.

La décision finale revient au CIO.

Au total, quelque 11 000 athlètes doivent participer aux JO d'été.