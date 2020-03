«La saison est finie et tout doit être remis à la saison prochaine», a estimé dimanche le président du club de Brescia, Massimo Cellino, qui a comparé l'épidémie de coronavirus à la peste dans une entrevue au Corriere dello Sport.

«Il ne faut pas penser à quand on va recommencer, mais à survivre. Et si on parle de football, tout doit être remis à la saison prochaine. Soyons réalistes! Ce virus, c'est la peste», a déclaré l'homme d'affaires de 63 ans.

Brescia, le club de Mario Balotelli, est dernier du championnat d'Italie, suspendu depuis le 9 mars à cause de la progression du coronavirus. Brescia, en Lombardie, est l'une des zones les plus touchées du pays.

«On ne peut plus jouer cette année. Certains ne se rendent pas encore compte de ce qui arrive et ces gens sont pires que le virus», a ajouté Cellino.

Les déclarations du dirigeant interviennent alors que certains clubs ont officiellement prévu de reprendre l'entraînement la semaine prochaine, en pleine période de confinement dans tout le pays.

La Lazio Rome a ainsi prévu de reprendre dès lundi, même si tous les médias sportifs d'Italie s'accordent à dire que les joueurs de la capitale ne reviendront pas au centre d'entraînement avant au mieux jeudi.

À Naples, la reprise est fixée à mercredi, mais là aussi, les médias italiens assurent qu'elle sera rapidement reportée. Cagliari, qui devait reprendre lundi, a également repoussé le retour au travail collectif.

«La saison est finie. Si quelqu'un veut ce scudetto maudit, qu'il le prenne. C'est fini. Et je ne dis pas ça parce que Brescia est dernier. On le mérite», a encore déclaré Cellino.