Lamoriello n’a nullement l’intention de laisser filer Barzal

Le directeur général des Islanders de New York Lou Lamoriello a indiqué samedi vouloir s’entendre au plus tôt avec le jeune Mathew Barzal, qui est un excellent candidat pour recevoir une offre hostile d’une autre équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Répondant aux questions des amateurs des «Isles» sur le site web de l’équipe, l’homme de 77 ans a mentionné être prêt à égaler une offre hostile, peu importe le montant offert, mais qu’il aimerait s’entendre avec Barzal avant.

«Notre intention est de ne pas se rendre jusqu’à ce point, mais si ça devait arriver, la réponse est oui», a répondu Lamoriello.

Barzal a connu une autre bonne saison en 2019-2020, obtenant 60 points en 68 matchs. Le joueur de centre de 22 ans compte 207 points en 234 parties en carrière dans la LNH. Il deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la présente campagne.

Le DG a également révélé qu’il avait l’intention d’offrir des contrats aux deux autres joueurs autonomes avec compensation de l’équipe, soit les défenseurs Ryan Pulock et Devon Toews.

Le saut en Amérique pour Sorokin

Lamoriello a aussi fait savoir que le gardien Ilya Sorokin, qui évolue présentement avec le CSKA de Moscou dans la Ligue continentale de hockey (KHL), devrait s’amener avec les «Insulaires» la saison prochaine.

Sorokin est l’un des plus beaux espoirs de l’équipe et l’un des meilleurs joueurs à sa position en Russie. Le portier de 24 ans garde les buts du CSKA depuis 2015 et montre des statistiques exceptionnelles depuis. En 40 parties cette saison, il a montré une fiche de 26-10-3 et maintenu un pourcentage d’arrêts de ,935 et une moyenne de buts alloués de 1,50.

«Nous avons toutes les chances de croire qu’il sera avec nous la saison prochaine», a simplement déclaré Lamoriello.

Les Islanders comptent déjà sur Semyon Varlamov et Thomas Greiss entre les poteaux, mais ce dernier deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de cette saison.