Todd Gurley n'est pas resté libre longtemps

Libéré la veille par les Rams de Los Angeles, le demi offensif Todd Gurley n'a pas mis de temps à se trouver une nouvelle équipe.

En effet, Gurley a accepté un contrat avec les Falcons d'Atlanta, tel qu'annoncé par l'équipe par le biais de son compte Twitter.

Il s'agirait d'un contrat d'un an selon ESPN.

Les Rams avaient décidé de libérer Gurley en raison de son imposant contrat qui lui rapportait 17,25 millions $ en moyenne par saison. Le choix de première ronde (10e au total) en 2015 a connu un début de carrière faste, lui qui a notamment été sélectionné trois fois pour participer au Pro Bowl, mais ses statistiques offensives ont décliné en 2019. En effet, Gurley a amassé 857 verges et 12 touchés par la course la saison dernière. À titre comparatif, il avait obtenu 1251 verges et 17 touchés lors de la campagne précédente.

À Atlanta, Gurley remplacera Devonta Freeman, qui avait été libéré par la formation de la Géorgie en début de semaine.