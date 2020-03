La XFL met un terme à sa saison

Devant la menace du coronavirus et les interdictions de rassemblement aux États-Unis, la XFL a annoncé qu’elle mettait un terme à sa saison, vendredi.

«La pandémie de la COVID-19 et les nouvelles règlementations locales et étatiques n’ont laissé d’autres choix à la XFL que d’annuler le reste de la saison 2020, a déclaré le président et commissaire de la ligue, Oliver Luck, par voie de communiqué.

«Cette décision a été prise en considérant que la santé et la sécurité de toute la famille de la XFL sont nos priorités.»

La semaine dernière, les autorités de la ligue avaient annoncé que les derniers matchs de la saison régulière ne seraient pas disputés, mais elles laissaient la porte ouverte aux éliminatoires.

Malgré les matchs non disputés, la XFL s’est engagée à payer tous ses joueurs selon les salaires prévus, ainsi qu’à revenir en force pour la saison 2021