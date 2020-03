David Lemieux : «des bâtons dans les roues»

David Lemieux devait affronter le Polonais Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.), le mois dernier, mais le destin en a décidé autrement.

Le Lavallois (41-4-0, 34 K.-O.) a subi une blessure au dos à l’entraînement et il a dû se retirer du gala d’Eye of the Tiger Management prévu à Rimouski.

Cette malchance s’est abattue au moment où Lemieux se préparait à boxer pour seulement la deuxième fois depuis septembre 2018. En décembre dernier, il l’avait emporté par décision partagée contre Maksym Bursak.

«Je me sentais bien dans le ring, mais les 15 mois d’inactivité avant le combat jouaient contre moi», a-t-il admis à «Dave Morissette en direct», vendredi, sur les ondes de TVA Sports.

Ce résultat face à l’Ukrainien de 35 ans, il ne l‘a pas tant bien accueilli, car il aurait préféré signer une victoire sans équivoque. D'ailleurs, il n’a pas voulu revoir sa performance avant tout récemment.

«J’ai visionné le combat pour la première fois hier (jeudi), assure-t-il. Je n’étais pas vraiment satisfait, mais chapeau à lui. Il était très coriace et très prêt.»

Alors, comment expliquer ce qu’il voit comme une contre-performance de sa part?

«Plusieurs choses ne jouaient pas en ma faveur dans ce combat. J’ai montré du courage pour accomplir ce que j’avais à faire. Il a été très surprenant et très solide.»

Lemieux a été tenu à l'écart de l'entraînement de deux à trois semaines après s'être blessé et ne pouvait pas compléter adéquatement son camp d'entraînement en vue du gala de février.

Il dit vouloir améliorer des aspects de sa technique, mais la réalité sociale à laquelle tous sont contraints en ce moment complique ses séances d’entraînement.

«Il y a des affaires qu’on veut changer, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça nous met des bâtons dans les roues.»

Lemieux dit aussi vouloir élever son niveau de conditionnement physique, puisque ses adversaires ne veulent pas échanger avec lui en début de combat, préférant éviter de se faire passer le K.-O. tôt.

«Ma forme physique doit être meilleure en tout temps. Si j’ai à courir après les gars, je dois être capable de le faire. Ma défense doit aussi être meilleure.

«Ça prend une bonne préparation, mais il y a encore de belles années devant moi.»