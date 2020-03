Le Comité international olympique (CIO) résiste et refuse d’annuler les Jeux olympiques de Tokyo, prévus à la fin du mois de juillet.

De passage à l’émission JiC pour «Le club du vendredi», Biz et Jean-Michel Dufaux ne se font pas à l’idée que le plus grand rassemblement sportif au monde ne soit toujours pas annulé, malgré le risque que représente le coronavirus.

De son côté, Jean-Michel Dufaux est clair : «C’est impossible qu’il y ait des Jeux olympiques cet été.»

À son avis, les Japonais devraient bientôt réaliser que les gens en provenance des autres pays n’ont pas les mêmes coutumes et habitudes qu’eux. Les Japonais ont un immense respect de l’espace public et sont très respectueux vis-à-vis leurs compatriotes, ce qui n’est pas le cas des autres pays en situation de crise.

Pour sa part, Biz ne comprend pas qu'il s'agisse du dernier rassemblement mondial à résister.

Il s’appuie notamment sur la condition des athlètes : «Les athlètes vont arriver au Japon dans quel état?»

En confinement, il est beaucoup plus difficile de s’entrainer et de se qualifier en vue des Jeux. Il y a aussi une question d’équité et de justice qui importe, étant donné la situation des différents pays. De quelle manière les Italiens vont pouvoir rivaliser?

