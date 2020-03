Quand Dave avait été menacé par Pat Burns!

Différente époque, différentes mœurs. Le hockey a passablement changé au cours des dernières années, si bien que les bagarres sont devenues des événements rarissimes.

Mais lorsque jouait Dave Morissette, les matamores avaient encore un rôle à jouer, et il y avait un fameux code à respecter.

Invité à replonger dans ses souvenirs lors de l’émission Dave Morissette en direct, mercredi soir, le «Moose» a ressassé le moment où il avait lui-même demandé à l’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Pat Burns, de lui fournir un client.

«J’arrivais avec les Canadiens de Montréal. Pendant le camp d’entraînement, j’avais frappé Dmitri Khristich. Pat Burns m’avait alors menacé : "Morissette, tu vas voir, on va t’envoyer quelqu’un si t’es encore à Montréal au début de la saison!" J’avais eu à me battre. J’étais passé devant le banc des Bruins et j’avais demandé à Pat : "Do you have anybody for me? (As-tu quelqu’un pour moi?)"»

C’est ainsi que le dur à cuir de Baie-Comeau a jeté les gants contre Ken Baumgartner, le 28 octobre 1998. Et le colosse s’en est assez bien sorti!

À voir dans la vidéo ci-dessus. Éric Fichaud raconte pour sa part les ennuis qu’il a connus contre Mario Lemieux, alors que Stéphane Auger se souvient d’une soirée durant laquelle il s’est fait plusieurs riches ennemis au Madison Square Garden...