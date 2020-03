Privé de golf, O.J. Simpson est enragé

L’ancien joueur de la NFL O.J. Simpson n’en a que faire du coronavirus. Pour lui, il est plus important de peaufiner ses aptitudes de golfeur et il est très déçu de ne pouvoir s’exécuter sans problème à cause de la pandémie.

L’homme de 72 ans a exprimé son désarroi le plus profond dans une vidéo diffusée sur le site TMZ Sports, mercredi, au moment de la fermeture soudaine d’un club de golf où il a l’habitude de parfaire ses élans. Ses commentaires ne laissent planer aucun doute sur ses états d’âme.

«Nous ne sommes pas proches les uns des autres sur un terrain. Et je pense que dans le cas de certains gens âgés pour qui le golf constitue l’unique activité physique, toutes ces fermetures leur feront mal, a-t-il expliqué. Je dis simplement que si vous mettez la clé dans la porte de tous les clubs, vous avez intérêt à ouvrir un asile et me placer dans un lit. Parce que je crois si je ne peux jouer au golf dans le prochain mois, je deviendrai fou.»

Acquitté du meurtre de son ex-épouse Nicole Brown et de Ronald Goldman en 1995, Simpson a ultérieurement purgé neuf ans de prison pour une affaire de vol à main armée et d’enlèvement survenue en 2007.