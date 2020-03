Philippe Gagnon de retour avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi le retour du joueur de ligne offensive Philippe Gagnon au sein de l’organisation.

Les Moineaux se sont entendus pour une saison avec le joueur originaire de L'Ancienne-Lorette, qui a évolué avec Rouge et Noir d’Ottawa en 2019.

«Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter un joueur de la trempe de Philippe dans notre équipe, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Son éthique de travail, son ardeur et sa robustesse se voudront des atouts importants au sein de notre ligne à l'attaque, qui vient de gagner en profondeur.»

Gagnon avait été repêché en première ronde, deuxième au total, par la formation montréalaise en 2016. Il a passé les trois premières saisons de sa carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Alouettes.

Le joueur de 27 ans a disputé 45 matchs en carrière dans la LCF, dont 36 comme partant.

Précédemment, Gagnon a fait partie du Rouge et Or de l'Université Laval, avec qui il a remporté la Coupe Vanier en 2012 et 2013.

Les Alouettes ont également acquis le demi défensif américain Darius West.